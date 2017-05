'ಉಡಾನ್' ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

Wednesday, May 10, 2017, 23:54 [IST]

Airfares, as well as the government subsidy for airlines under the regional air connectivity scheme, will be revised every three months depending on inflationary trends.