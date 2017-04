ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ವಿಮೆ ಸಿಗಲ್ಲ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ವಿಮೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 12:00 [IST]

English summary

Drunken driving will not be covered by insurance. The insurance companies are in the process of implementing this rule after the Motor Vehicles Amendment Bill was passed on Friday in the Lok Sabha.