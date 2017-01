ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಕಾಲೊರೆಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್, ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 10:20 [IST]

Close on the heels of the Indian flag incident, external affairs minister Sushma Swaraj has now received several complaints of Amazon selling flip-flops with Mahatma Gandhi’s image.