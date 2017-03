ಈಗ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಊಟದ ಮೆನು ವಿನಲ್ಲೂ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮಾಯ!!

ಈಗ ಅಲೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Coinciding with the new Uttar Pradesh government’s crackdown on illegal slaughterhouses, meat seems to have gone off the menu at Aligarh Muslim University.