ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ-ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sparked off a controversy after he said that there was nothing wrong with the idea of 'Hindu Rashtra'. Yogi Adityanath claimed that was working for the development of Uttar Pradesh and everyone in the state but he did not think that there was anything wrong with the idea of 'Hindu Rashtra'.