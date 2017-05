ಮಿಷನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸುನಾಮಿ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಮಿಷನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mission Telangana is very close to the heart of BJP's national president, Amit Shah. Reach out to the voters of Telangana like a tsunami, Shah told party workers in Telangana while promising to overthrow the KCR led TRS government in Telagana, a state that was formed a little over three years back.