200 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ತೇಜಸ್' ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಟೀಪಡ್ ರೈಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It can easily be mistaken for a plane. On Monday railway minister,Suresh Prabhu flag offed Tejas Express, the semi-high-speed train having modern onboard facilities, enhanced passenger comfort and showcases the future of Train travel in India.