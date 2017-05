'ಸಿಂಗಂ' ಸೂರ್ಯ, 'ಕಟ್ಟಪ್ಪ' ಸತ್ಯರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನುರಹಿತ ವಾರಂಟ್

ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ನಟ ಸೂರ್ಯ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯ ಮುಂತಾದವರ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 16:44 [IST]

English summary

A case has been registered against seven Tamil film actors including Suriya, Sarathkumar, Sripriya and Sathyaraj after they failed to appear before the court in connection with a defamation case filed by an Ooty journalist for their alleged disparaging speech in 2009.