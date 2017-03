ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ರದ್ದು!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 7 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಗಜಪತಿ ರಾಜು ಗುರುವಾರದಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 20:49 [IST]

English summary

Come April 1 and the hassle of stamping and tagging hand baggage will be done away with in at least 7 airports across the country. Civil Aviation minister Ashok Gajapathi Raju took to twitter to announce that there would be no more stamping of hand baggage in 7 airports including Delhi, Mumbai and Bengaluru.