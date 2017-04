ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉ.ಪ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯೇ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು

ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 22:56 [IST]

English summary

A wedding was called off at a village in Uttar Pradesh because an all-vegetarian menu - apparently a fallout of the crackdown on illegal slaughterhouses - upset the groom's family.