ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಾಲೆಗಿಲ್ಲ ರಜಾ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನಗಳಂದು ರಜೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ, ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

There will be no holidays for schools to the birth anniversaries of great personalities, Yogi Adityanath, Uttar Pradesh chief minister told today. He was adressing people in the eve of Dr. B R Ambedkar Birth anniversary