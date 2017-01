ನಿಮಗೊಂದೇ ಮಗುವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ!

ನವದೆಹಲಿಯ ಸಾಲ್ವಾನ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿ ಸಾಲ್ವಾನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:21 [IST]

English summary

In a move to motivate people to have less children, a prominent Delhi school said parents with more than two kids would be barred from seeking admission for their children.