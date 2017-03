ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿ: ಹನ್ನೊಂದು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮ

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಸುಖ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೇಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಕ್ಸಲರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Sukma Maoist attack: Two more CRPF jawans succumb to injuries, taking the death toll to 11 #Chhattisgarh

Prime Minister Narendra Modi offers condolences to the families of CRPF personnel killed in Sukma Maoist attack. pic.twitter.com/XpyDXdpfbF

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 12:20 [IST]

English summary

At least nine CRPF personnel were killed in a Maoist attack in Sukma district of Chhattishgarh on Saturday.