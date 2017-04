ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಜಾಕಿರ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 10:16 [IST]

English summary

The National Investigation Agency has issued yet another summons to controversial Islamic preacher, Dr Zakir Naik. Incidentally this is the third summons in the past two months and Naik has been told to appear before the agency on April 17. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಬೋಧಕ ಜಾಕಿರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ?