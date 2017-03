ಉಪ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತಡೀರಿ: ನಾಯ್ಡು

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಊಹೆಯಷ್ಟೇ. ಸಂಜೆ 4ರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 12:00 [IST]

English summary

All that you are reading in the media about the next Uttar Pradesh Chief Minister is just speculation, Union Minister, Venkaiah Naidu said. Wait till 4 pm and you will get to know who the next Chief Minister of UP is Naidu also told reporters.