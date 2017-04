ಅವರನ್ ಬಿಟ್ ಇವರನ್ ಬಿಟ್ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೆಸರು

ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ

English summary

There has been speculation galore that Sharad Pawar may be in the race for President. However several sources in the BJP that OneIndia spoke with said that it is a rare possibility.