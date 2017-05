ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರೇಸ್: ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುರ್ಮು ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೀರಾ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

If the BJP decides to nominate Jharkhand Governor, Draupadi Murmu as its presidential candidate, then the opposition will pitch Meira Kumar, the daughter of Babu Jagjivan Ram.