ಮಲ್ಯ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೊಸ ವಾರಸ್ದಾರ, ಹೆಸ್ರು ಬದಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ!

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರ ಗೋವಾದ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ಜೋಶಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 19:45 [IST]

English summary

The iconic Kingfisher Villa once owned by troubled liquor baron Vijay Mallya is likely to be rechristened by Sachiin Joshi, who bought the luxury property in north Goa’s upscale Candolim beach village a week ago.