ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಇಂಧನ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾರವಿದ್ದು, ಇದೀಗ, ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೈಲ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 1:10 [IST]

English summary

India has today signed a deal with the United Arab Emirates that allows the Gulf nation to fill half of an underground crude oil storage facility at Mangalore.