ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಒಳ ಉಡುಪು ತೆಗೆಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅಮಾನತು

ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ 'ನೀಟ್' (ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Four teachers of a private school in Kannur have been suspended for asking a girl student to remove her innerware ahead of NEET in Kannur. The student alleged that she was subjected to humiliation on Monday when she had appeared for NEET.