ಹೂಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 'ಭಾರತೀಯ ವಿರೋಧಿ' ಕರಪತ್ರ

ಅಮೆರಿಕದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.

English summary

In yet another hate incident since US President Donald Trump assumed office in January, a South Asian family woke up to a flyer that read "we need to get rid of Muslims, Indians and Jews" and asked the communities to "go back".