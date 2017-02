ಪ್ರಾಣ ಕಳೆಯುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ!

ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಆದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದ್ಯುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 14:45 [IST]

As many as 3.46 lakh people died of diabetes in 2015, up from 2.24 lakh in 2005, with the deadly disease climbing to the seventh position on the list of causes of deaths in the country, government of India said recently.