ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೀತಿವಿ: ಆರ್ ಜಿವಿಗೆ ಎನ್ ಸಿಪಿ ಬೆದರಿಕೆ

ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎನ್ ಸಿಪಿಯ ನಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಚವ್ಹಾಣ್, ಈ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಮಾ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು.ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 16:20 [IST]

English summary

The Nationalist Congress Party on Thursday threatened to beat up director Ram Gopal Varma, who had posted sexist 'Women's Day' message on the Twitter, with shoes.