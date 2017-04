ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢ ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿ, ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಗಿದ್ದ ಯೋಧರ ದೇಹ

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

The attack on the CRPF party at Chhattisgarh which killed 26 jawans was one of the most brutal ones in recent times. Post the confrontation that lasted nearly four hours, the bodies of the jawans were mutilated according to police sources.