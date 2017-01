ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ದಿನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಸಿಧು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾ?

ಅಂದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ದ ಅಣಕವಾಡಿದ್ದ, ನವಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

#NavjotSinghSidhu Joins Congress. LISTEN to what Navjot Singh Sidhu said to #RahulGandhi "Ae Rahul Baba School Jao.." pic.twitter.com/3U0tnYtXx9

English summary

Former BJP MP Navjot Singh Sidhu joins Congress. Recalling Sidhu statement couple of year back on AICC VP Rahul Gandhi, where Sidhu mocking Rahul 'Go to school and learn'.