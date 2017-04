ಸಂಭ್ರಮ ತರಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಮನವಮಿ

ಇಂದು ಜಾತಿ-ಮತದ ಭೇದ ಮರೆತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಮನವಮಿಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

English summary

On the eve of Ram Navmi festival people across the country are worshipping Lord Rama today. Here are some of the pictures which explains everything about the celebration of the festival in different areas of the country.