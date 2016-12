ಮೋದಿಗೆ ಸಹಾರಾದಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ಲಂಚ : ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪ

ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಒಂದೂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 18:13 [IST]

English summary

Rahul Gandhi has made serious allegation of corruption against Narendra Modi. He has alleged that Modi received Rs. 40 crore from Sahara company when he was chief minister of Gujarat. BJP has denied all the allegations made by Rahul.