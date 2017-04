'ನಾರದಾ ಸ್ಟಿಂಗ್': 13 ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್

13 ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಬಿ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು)ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2), 13(1ಡಿ) ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

The CBI filed charges against 13 Trinamool Congress persons under Sections 120 B of IPC (criminal conspiracy), Section 13 (2), 13 (1D) and Section 7 of Prevention of Corruption Act