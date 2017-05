ಪತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸುನಿತಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್: ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ತರಾಟೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ 9: ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈಗ ಪತಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರನೂಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಭೂಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.[ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣದ ಆರೋಪ]

ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ 2 ಕೋಟಿ ರು. ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಶ್ರಾ, ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.[ಹಗರಣಗಳ ಆರೋಪ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್]

My brother in law is no more n this stupid man is speaking all written script without any mind.