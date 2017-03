ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಗೋಮಾಂಸ ತ್ಯಜಿಸಿ

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ಅಜಂಖಾನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 20:59 [IST]

English summary

A nine-time MLA and former minister in the Akhilesh Yadav government in Uttar Pradesh, Azam Khan has demanded a ban on cow slaughter all across India and has asked Muslims to stop eating meat.