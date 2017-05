ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖಿಗೆ 'ನೋ' ಎನ್ನಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ -ಸುಪ್ರೀಂ

ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Wednesday, May 17, 2017

The Supreme Court on Wednesday suggested that Muslim women must be given the option to say no to triple talaq. The Constitution Bench headed by Chief Justice of India, J S Khehar sought to know that if such an option could be given.