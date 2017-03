ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಇಳಯರಾಜಾ

ಎಸ್ ಪಿಬಿ ಅವರ 'ಎಸ್ ಪಿಬಿ 50 ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಡಬಾರದೆಂಬುದು ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ವಾದ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, March 19, 2017, 17:08 [IST]

English summary

Veteran Tamil Music Director Illaiyaraja has sent la legal notice to famous playback singer S.P. Balasubrahmanyam, restricting the singer not to sing his composition during onegoing 'SPB 50 World Tour'.