ಜಗತ್ತಿನ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ!

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರವನ್ನು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

English summary

Mumbai city emerged as the one among the top four costliest cities in the world and is in top two position after Hong Kong. Beijing and Shanghai follow mumbai in the list.