ಅಖಿಲೇಶ್ ರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಭಾಗಿಗಳು ಎಂದು ಮುಲಾಯಂ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮುಲಾಯಂ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:10 [IST]

English summary

Samajawadi Party chief Mulayam Singh Yadav has expelled his son and chief minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav and his cousin Ram Gopal Yadav from the party for 6 years for revolting against him.