ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ನಂ. 1

ತೈಲೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಯೊ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಇದೇ ಮುಕೇಶ್ ಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿ ತಂದಿದೆ.

Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani leads a Forbes list of 'Global Game Changers' who are transforming their industries and changing the lives of billions of people around the globe.