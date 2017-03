ಗುರ್ಮೆಹರ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲ ಮಾಡಿ ವಿವಾದ ಮೈಮೇಲೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗುರ್ಮೆಹರ್ ಕೌರ್.

English summary

Rajyasabha member Rajiv Chandrashekhar writes to Gurmeher Kaur who recently started an campaign against ABVP, a student wing of BJP. In his letter, he appreciates Kaur's courage to speak was she believe, but also tries to open her eyes about the false believes she has regarding Pakistan.