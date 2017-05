ದವೆ ಕಳೇಬರಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ನೀಡಿದ ಸರಳ ಜೀವಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್

ತಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಹಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕಳೇಬರಕ್ಕೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ಚೌಹಾಣ್ ಆದರ್ಶವಾದರೆ, ತಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ, ಗಿಡ ನೆಡಿ ಎನ್ನುತ್ತ ದವೆ, ಅಸುನೀಗಿದ ಮೇಲೂ ಆದರ್ಶರಾದರು.

English summary

Madhya Pradesh chief minister Shivraj singh Chouhan with BJP leaders shouldering the mortal remains of Union minister Anil Madhav Dave at airport in Bhopal on Thursday