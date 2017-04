ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೌಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಮಂಗಗಳ ಜತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಕಥೆಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 9:01 [IST]

English summary

No monkey, not walking on all fours. This is how the story of the Mowgli girl found in a forest at Uttar Pradesh has turned out. She was found at the Katerniaghat forest by head constable Sarvajeet Yadav two and half months back.