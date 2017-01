ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದ 2016ರಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲಾದ ಭವಿಷ್ಯಗಳು!

ಕೋಡಿಮಠ, ಚಾಣಕ್ಯ ಮೀನು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು 2016ರಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:25 [IST]

English summary

Most of the prediction predicted by Kodimutt Seer, Chanakya Fish, Nagappajja, Nostradamus came out accurately during the year 2016