ಕೊಚ್ಚಿ: ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದೇ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನವೇ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Members of Shiv Sena attacked youngsters at Kochi Marine drive on Wednesday afternoon. Swinging lathis at men and women, Shiv Sena members indulged in moral policing even as the public remained mute spectators.