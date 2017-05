ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಮುಂಗಾರು; ನಲಿದಾಡಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞ ಕಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 9:22 [IST]

After beating the summer, there is a good chance that South India will witness a normal monsoon. Monsoon will arrive on time in the first week of June and will gradually spread across the rest of the country. The monsoon will make its fall in Kerala.