ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Prime Minister Narendra Modi for one knows how to play the perfect host. The Indian Prime Minister turned Delhi guide for his Australian counterpart. While it was bilateral business, as usual, Narendra Modi turned on his ever charming host avatar to take the Australian Prime Minister around in Delhi.