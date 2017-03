ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್: ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್, ಮಾಯಾವತಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಪ್ರಚಾರ

ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ರೋಡ್ ಶೋ, ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

English summary

On Saturday, Varanasi, the constituency of Prime Minister Narendra Modi, witnessed the star war as powerful leaders of four major political parties, PM Narendra Modi of BJP, Rahul Gandhi of Congress, AKhilesh Yadav of SP, Mayavati of BSP attended the separate rallies in the backdrop of ongoing UP elections.