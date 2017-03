ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ಸಚಿವನ ಮನೆಗೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರವಿದಾಸ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಸಕರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಾಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Uttar Pradesh: MLA and minister Ravidas Mehrotra vacates official residence after losing election pic.twitter.com/FIipOQ5nKw

English summary

After Samajwadi leader Ravidas Malhotra vaccates government quarters after his defeat in recent assembly elections, his home has been locked by Modi magic locks.