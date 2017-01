'ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಮೋದಿಯೇ ಖಾದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್'

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣದ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ವಿಜ್ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ವಿವಾದವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

Anil Vij, a minister from Haryana, on Saturday sparked a fresh controversy, saying Mahatma Gandhi will gradually be removed from currency notes and that Modi is a bigger brand name than Gandhi.