ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ Fat ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ?

ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಪಾಸ್ತಾ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು ದರ (fat tax) ಹಾಕಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Modi government is mulling an additional fat tax on sugary beverages and packaged food high on salt and saturated fats. Kerala government was first to impose a 14.5 per cent 'fat tax' on burgers, pizzas, tacos, sandwiches, doughnuts and pasta served in restaurants.