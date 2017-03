ಆರ್ ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ನೋಟು ಜಮೆ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್: ಕೇಂದ್ರ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರೊಳಗೆ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡದವರು ಆರ್ ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 30ರವರೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.

English summary

The Modi government on Friday told the Supreme Court that even holding old bank notes after demonetisation was illegal and they cannot be deposited with the RBI any more.