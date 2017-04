ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವವರೂ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅಗ್ಗದ ದರದ ವಿಮಾನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಡುವವರೂ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 17:36 [IST]

English summary

Prime Minster Narendra Modi on Thursday launched the much awaited UDAN scheme, the low cost air connectivity for the common man, from Jubbarhatti airport in Shimla.