ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತೃತ್ವ ಯೋಜನೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾರಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತೃತ್ವ ಯೋಜನೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Union cabinet on Wednesday decided to extend the maternity benefit scheme across India, under which pregnant and lactating mothers will get Rs 6,000 for their first born child