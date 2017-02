ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ಮೋದಿ

ಸೋಮವಾರದ ಒಳಗೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ವರದಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has asked his ministerial colleagues to give details of tours, if any, undertaken by them during the last three months, an exercise aimed at ascertaining whether they promoted demonetisation and other initiatives, sources said.